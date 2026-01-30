Armi munizioni e bombe artigianali nell' androne di un palazzo | il sequestro

La polizia ha sequestrato armi, munizioni e bombe artigianali in un palazzo nel corso di una serie di perquisizioni. Ieri gli agenti hanno trovato tutto nell'androne di un edificio, mentre cercavano di smascherare un traffico di armi. L’intervento è stato rapido e preciso, e ora si indaga su chi abbia lasciato tutto lì.

Ieri la polizia ha eseguito una serie di perquisizioni nell'ambito di un'attività finalizzata alla ricerca di armi.In particolare, gli agenti hanno rinvenuto, in un'area comune di uno stabile in zona San Ferdinando, una pistola revolver, 5 targhe di motoveicoli contraffatte, numerosissime.

