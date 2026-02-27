Tram deragliato Sala | Ha sistema di sicurezza Conducente in ospedale

Un tram nuovo è deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano e il conducente è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto riferiscono le fonti, anche il tram coinvolto nell’incidente era dotato di un sistema di sicurezza. La circolazione nella zona è stata temporaneamente interrotta mentre le autorità stanno verificando le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine.

