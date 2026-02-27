Milano tram deragliato in Porta Venezia ipotesi malore improvviso dell' autista | aveva saltato fermata precedente - VIDEO

Un tram dell'ATM Tramlink a Milano si è deragliato in zona Porta Venezia. Secondo le prime ipotesi, il conducente avrebbe avuto un malore improvviso, che potrebbe aver causato l'incidente. Il mezzo aveva anche saltato una fermata prima dell'incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità stanno ancora valutando le cause. È stato diffuso anche un video dell'episodio.