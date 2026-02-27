Milano tram deragliato in Porta Venezia ipotesi malore improvviso dell' autista | aveva saltato fermata precedente - VIDEO
Un tram dell'ATM Tramlink a Milano si è deragliato in zona Porta Venezia. Secondo le prime ipotesi, il conducente avrebbe avuto un malore improvviso, che potrebbe aver causato l'incidente. Il mezzo aveva anche saltato una fermata prima dell'incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità stanno ancora valutando le cause. È stato diffuso anche un video dell'episodio.
Ipotesi malore improvviso del conducente dopo il deragliamento del tram Atm Tramlink a Porta Venezia che ha causato 2 morti e 40 feriti: edificio danneggiato e verifiche urgenti sulla stabilità dello stabile colpito Un tram della linea 9 è deragliato oggi a Milano, in zona Porta Venezia, fra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Milano, tram linea 9 deraglia e finisce contro un palazzo a Porta Venezia, 1 morto e 40 feriti, 2 gravi - VIDEO
Una seconda persona è deceduta a causa dell’incidente che nel pomeriggio di oggi, 27 febbraio, ha visto deragliare un tram e scontrarsi contro un edificio, a Milano, in zona Porta Venezia. La telecamera di un’auto ha ripreso il momento dello schianto. - facebook.com facebook
