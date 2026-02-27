Un tram della linea 9, che collega Porta Genova alla Stazione Centrale, è deragliato oggi a Milano intorno alle 16 in viale Vittorio Veneto. Una testimone ha riferito che il movimento del palazzo vicino si è fatto sentire durante l’incidente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali danni.

Un tram della linea 9, che collega Porta Genova alla Stazione Centrale, è deragliato oggi a Milano intorno alle 16 in viale Vittorio Veneto. Il bilancio dell’incidente è drammatico: due morti e oltre 40 feriti, di cui due in condizioni critiche. Una vittima è un uomo di 60 anni residente ad Abbiategrasso, mentre l’altra è un senegalese che è deceduto poco dopo il ricovero al Niguarda. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento dalle autorità competenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tram deragliato a Milano, una testimone: "È tremato il palazzo"

Milano, tram deraglia e investe passanti. Una testimone: "È tremato il palazzo"Un tram della linea 9, che collega Porta Genova alla Stazione Centrale, è deragliato oggi a Milano intorno alle 16 in viale Vittorio Veneto.

Tram deragliato a Milano, il video dello schianto in diretta: così il convoglio esce dai binari e impatta contro il palazzoSono state diffuse le immagini che mostrano il momento dello schianto del tram deragliato a Milano che ha causato, al momento, una vittima e almeno...

