Un tram della linea 9 di Milano, che collega Porta Genova alla Stazione Centrale, è deragliato nel pomeriggio di oggi intorno alle 16 in viale Vittorio Veneto. L’incidente ha provocato l’investimento di alcuni passanti e una testimone ha riferito che anche un palazzo vicino si è mosso a causa dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Un tram della linea 9, che collega Porta Genova alla Stazione Centrale, è deragliato oggi a Milano intorno alle 16 in viale Vittorio Veneto. Il bilancio dell’incidente è drammatico: due morti e almeno 39 feriti, di cui due in condizioni critiche. Una vittima è un uomo di 60 anni residente ad Abbiategrasso, mentre l’altra è un senegalese che è deceduto poco dopo il ricovero al Niguarda. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento dalle autorità competenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, tram deraglia e investe passanti. Una testimone: "È tremato il palazzo"

Milano, tram deraglia e investe passanti. Un testimone: "Pensavo fosse il terremoto"Un tram della linea 9, che collega Porta Genova alla Stazione Centrale, è deragliato oggi a Milano intorno alle 16 in viale Vittorio Veneto.

Milano, tram deraglia e investe passanti: un morto e 39 feritiIl bilancio, non ancora definitivo, parla di una vittima, un uomo, e 39 feriti, di cui uno in gravi condizioni.

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo, le immagini; Deraglia tram a Milano, c'è una vittima; Boom di spostamenti in Uber per le Olimpiadi (una destinazione è a +2.000%).

Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzo. Due morti e almeno 40 feritiPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Situazione ... automoto.it

Milano, tram deraglia: 2 morti e decine di feriti. Il conducente: Mi sono sentito maleLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano, tram deraglia: 2 morti e decine di feriti. Il conducente: 'Mi sono sentito male' ... tg24.sky.it

Tram deragliato a Milano, due morti e quaranta feriti. Il conducente: «Ho avuto un malore alla guida» - facebook.com facebook

Seguo con dolore la tragica vicenda di Milano, dove un tram è deragliato finendo contro un palazzo. Un pensiero va alle famiglie delle persone che hanno perso la vita e a tutti i feriti. Si faccia quanto prima chiarezza sulla dinamica dell’incidente. x.com