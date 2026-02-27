Un tram della linea 9 di Milano è uscito dai binari e si è schiantato contro un edificio, provocando un decesso e diversi feriti. Sul luogo dell'incidente alcune persone risultano incastrate sotto il mezzo. La polizia e i soccorritori sono intervenuti immediatamente per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Le autorità stanno accertando le cause dell'incidente.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. E' accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. I soccorsi Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. Il tram è uscito dai binari ed è finito contro un edificio. I feriti Il tram 9 proveniente da piazza della Repubblica è deragliato all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Tram deraglia a Milano e finisce contro un edificio, un morto e diversi feriti. «Persone incastrate sotto al mezzo»

Tram deraglia a Milano e finisce contro un edificio, investite alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al...

Deraglia tram a Milano e finisce contro un edificio: “Persone incastrate sotto il mezzo”Un tram è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone; Ogawa spiega l’essenza della cucina giapponese; Perché i Conte non tornano; Boschetto dei tigli in via Marina, bocciato il silos offerto da Aci.

Tram deraglia a Milano e finisce contro un edificio, investite alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilgazzettino.it

Tram deraglia a Milano e travolge alcuni passantiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone incastrate sotto il mezzo. rainews.it

Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone, incastrate sotto il mezzo #ANSA - facebook.com facebook

Un tram è deragliato a Milano, finendo a grande velocità contro un palazzo in via Vittorio Veneto. Ci sarebbero alcuni feriti @ultimoranet x.com