tram deragliato a milano un morto 60enne e 39 feriti uno in codice rosso persone incastrate sotto al mezzo

Un tram della linea 9 a Milano è uscito dai binari e si è schiantato contro un edificio, provocando un morto di 60 anni e 39 feriti, uno in codice rosso. Alcune persone sono rimaste intrappolate sotto il veicolo, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. E' accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. A seguito dell'incidente una persona è morta (un uomo italiano di sessant’anni) e almeno 39 sono rimaste ferite. I soccorsi Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

#Milano, dalle 16:15 #vigilidelfuoco impegnati in zona Porta Venezia per tram deragliato, schiantatosi poi contro un palazzo: un uomo è deceduto, numerosi i feriti, 5 squadre al lavoro [ #27febbraio 17:30] x.com

Un tram della linea 9 è deragliato poco fa in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo, in particolare sulla vetrina di un negozio. Si segnalano al momento almeno una decina di feriti già soccorsi dal person - facebook.com facebook