tram deraglia a milano un morto e 39 feriti uno in codice rosso persone incastrate sotto al mezzo

Un tram della linea 9 a Milano è uscito dai binari e si è schiantato contro un edificio, causando un morto e 39 feriti, uno dei quali in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre alcune persone risultano ancora incastrate sotto il mezzo. La polizia sta gestendo l’area e raccogliendo le prime testimonianze.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. E' accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. A seguito dell'incidente una persona è morta e almeno 39 sono rimaste ferite. I soccorsi Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

