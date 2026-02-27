L’autista del tram deragliato e l’ipotesi di un malore Sala | Il mezzo aveva saltato una fermata

L’autista del tram coinvolto nel deragliamento è stato sottoposto a controlli, mentre le autorità stanno analizzando le cause dell’incidente. Il mezzo ha saltato una fermata prima di uscire di strada, secondo quanto riferito. Il sindaco ha dichiarato che, pur non potendo confermarlo, un malore del conducente rappresenta una delle possibilità da valutare nella ricostruzione dei fatti.

«Io non posso ipotizzarlo, ma (un malore del conducente del tram, ndr) è certamente una delle ipotesi che si possono immaginare». Lo pensa il sindaco di Milano Beppe Sala, in riferimento al deragliamento della linea 9 a Porta Venezia. L’autista alla guida del mezzo che si è schiantato contro un palazzo, uscendo fuori dai binari è ricoverato in ospedale. Si troverebbe in buone condizioni e a breve dovrebbe esser sentito dagli inquirenti. Sull’incidente, sui cui è aperto un fascicolo per omicidio colposo, hanno perso la vita due persone. C’è poi un dettaglio, che riporta il Corriere della Sera, non trascurabile. Lo scambio sul mezzo è stato trovato «chiuso», ossia in posizione di svolta verso via Lazzaretto. 🔗 Leggi su Open.online

Milano, tram deragliato in Porta Venezia, ipotesi malore improvviso dell'autista: aveva saltato fermata precedente - VIDEOIpotesi malore improvviso del conducente dopo il deragliamento del tram Atm Tramlink a Porta Venezia che ha causato 2 morti e 40 feriti: edificio...

Tram deragliato, il sindaco Sala: pare che l’autista avesse saltato la fermata precedenteMilano, 27 febbraio 2026 – Il sindaco Giuseppe Sala ha così commentato il deragliamento del tram, dopo essersi recato sul posto per constatare quanto...

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Bimbo giù dal bus a Belluno, autista reintegrato ma con altra mansione; Paura a Castelverde: palo del telefono colpisce autobus in transito; La lezione della Vacje per la mobilità udinese, Marchiol: Modello per rilanciare l’infrastruttura; Cantù, bus per Como ancora in ritardo: Situazione grave.

Tram deragliato, il sindaco Sala: pare che l’autista avesse saltato la fermata precedenteMilano, 27 febbraio 2026 – Il sindaco Giuseppe Sala ha così commentato il deragliamento del tram, dopo essersi recato sul posto per constatare quanto accaduto: Due morti, uno era un passante e ... ilgiorno.it

Tram deragliato a Milano, Sala: Non sembra guasto, malore conducente credo tra ipotesi - VideoUna tragedia: due morti, uno era un passante, l'altro era a bordo del tram. Queste le prime parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivato sul luogo in cui questo pomeriggio alle 16 un tram ... adnkronos.com

SETA Lavora con noi. . Diventa autista di bus: Lavora in SETA! Partecipa all'Open Day di PAVULLO! 19 marzo, ore 16:30 Sala Consiliare – Pavullo (MO) SETA forma e assume autisti e autiste a tempo indeterminato: il corso e la patente te li paghia - facebook.com facebook

Il Personale dello Stato a Baku ha onorato l'Amb. Luca Attanasio, il Car. Sc. Vittorio Iacovacci, e l'autista del PAM, Mustapha Milambo, nel V anniversario della scomparsa. La Sala Riunioni dell’Ambasciata e’ stata a loro intitolata, con l’apposizione di una targa x.com