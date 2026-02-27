Tram deragliato a Milano perché è uscito dai binari? Ipotesi attraversamento di un pedone e i dubbi sulla velocità

Un tram è uscito dai binari e si è ribaltato in via Vittorio Veneto a Milano. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo e lesioni colpose, mentre si stanno valutando le ipotesi di attraversamento di un pedone e i dubbi sulla velocità del veicolo. La scena è stata messa sotto controllo, e le autorità stanno raccogliendo le prime informazioni per chiarire cosa sia successo.

Omicidio colposo e lesioni colpose. Sono queste le ipotesi di reato su cui indaga la Procura per il caso del tram 9 deragliato in via vittorio Veneto a Milano. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola ha raggiunto il luogo dell'incidente. Il fascicolo è affidato alla pm di turno Elisa Calanducci. Tram deragliato a Milano, cosa è successo? Si tratta di una prima valutazione da parte della Procura in attesa di ascoltare l'uomo alla guida del tram che da Porta Genova era diretto a Porta Venezia. Tra le cose da accertare è perché il nuovo tram sia uscito dai binari - forse per evitare un attraversamento imprevisto da parte di un pedone - e se la velocità di marcia fosse adeguata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

“Il tram correva a fortissima velocità”: terrore a Milano per il mezzo deragliato in centro. Lo choc dei testimoniMilano – “Si è schiantato a grande velocità contro il palazzo, andava fortissimo”.

Un tram è deragliato a MilanoNon è ancora chiaro cosa sia successo ma secondo Ansa ci sono diverse persone ferite e alcune sarebbero incastrate sotto al mezzo Venerdì pomeriggio...

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: un morto e 39 feriti, uno graveUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone ancora incastrate sotto il mezzo. rainews.it

Tram deraglia a Milano, un morto e 39 feriti (uno in codice rosso). «Persone incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilgazzettino.it

#Milano, dalle 16:15 #vigilidelfuoco impegnati in zona Porta Venezia per tram deragliato, schiantatosi poi contro un palazzo: un uomo è deceduto, numerosi i feriti, 5 squadre al lavoro [ #27febbraio 17:30] x.com

Un tram della linea 9 è deragliato poco fa in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo, in particolare sulla vetrina di un negozio. Si segnalano al momento almeno una decina di feriti già soccorsi dal person - facebook.com facebook