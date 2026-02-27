Un tram è deragliato a Milano, nella zona di Porta Venezia, e subito sono arrivati i soccorritori sul posto. Il procuratore di Milano, Marcello Viola, si è recato sul luogo dell'incidente per seguire le operazioni di intervento. Le immagini dell’intervento mostrano i soccorritori impegnati a gestire la situazione e a mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimenti.

Sul luogo del deragliamento, in zona Porta Venezia, si è recato il procuratore di Milano Marcello Viola. Nelle prossime ore la pm di turno Elisa Calanducci aprirà un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose, con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente, che ha provocato due vittime e almeno 39 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Nell’ambito degli accertamenti sarà iscritto anche il tranviere, come previsto in questi casi per consentire tutte le verifiche tecniche. Sul posto è arrivato anche il sindaco Giuseppe Sala, per seguire da vicino l’evolversi della situazione e informarsi sulle condizioni dei feriti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tram deragliato a Milano, le immagini dell'intervento dei soccorritori

Leggi anche: Tram deragliato a Milano, le immagini da viale Vittorio Veneto: soccorritori in azione

Tram deragliato a Milano, il mezzo finisce accartocciato contro un muro: le prime immagini dei soccorsi – VideoSul posto numerose ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine che stanno cercando di completare le operazioni di soccorso.

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Deraglia, invade a forte velocità i binari della corsia opposta e si schianta contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto. È la sequenza ripresa dalla telecamera di un’auto che nel pomeriggio stava percorrendo viale Vittorio Veneto da Porta Venezia verso pi; Tram deragliato a Milano, l'intervento dei soccorritori; Tram deragliato a Milano, un morto e 39 feriti; Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti.

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: 2 morti e 37 feritiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

Tram deragliato a Milano, Sala: Non sembra guasto, malore conducente credo tra ipotesi - VideoUna tragedia: due morti, uno era un passante, l'altro era a bordo del tram. Queste le prime parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivato sul luogo in cui questo pomeriggio alle 16 un tram ... adnkronos.com

Milano, ecco il momento in cui il tram è deragliato. #Tg1 - facebook.com facebook

Tram deragliato a #milano, il video choc: il mezzo che si inclina su un lato, esce dai binari e invese i passanti x.com