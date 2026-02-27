Tram deragliato a Milano le immagini dell' intervento dei soccorritori

Un tram è deragliato a Milano, nella zona di Porta Venezia, e subito sono arrivati i soccorritori sul posto. Il procuratore di Milano, Marcello Viola, si è recato sul luogo dell'incidente per seguire le operazioni di intervento. Le immagini dell’intervento mostrano i soccorritori impegnati a gestire la situazione e a mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimenti.

Sul luogo del deragliamento, in zona Porta Venezia, si è recato il procuratore di Milano Marcello Viola. Nelle prossime ore la pm di turno Elisa Calanducci aprirà un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose, con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente, che ha provocato due vittime e almeno 39 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Nell’ambito degli accertamenti sarà iscritto anche il tranviere, come previsto in questi casi per consentire tutte le verifiche tecniche. Sul posto è arrivato anche il sindaco Giuseppe Sala, per seguire da vicino l’evolversi della situazione e informarsi sulle condizioni dei feriti. 🔗 Leggi su Laverita.info

