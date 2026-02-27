Milano tram deraglia e investe i passanti | c’è un morto Si lavora per estrarre i feriti incastrati Si indaga per omicidio colposo

A Milano un tram della linea 9 è deragliato e ha investito alcuni passanti, causando un morto e diversi feriti. Le squadre di soccorso sono intervenute per estrarre le persone rimaste incastrate. Le autorità stanno conducendo indagini per omicidio colposo e lesioni colpose legate all’incidente. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le cause del deragliamento.

Si indaga per omicidio colposo e lesioni in seguito al deragliamento di un tram della linea 9 a Milano. Il blancio, provvisorio è di un uomo morto e 39 feriti, uno in codice rosso. Il mezzo ha finito la propria corsa fuori dai binari schiantandosi contro un edificio e investendo delle persone, una delle quali si trovano ancora incastrata sotto il mezzo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio, in viale Vittorio Veneto. Il tram stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia quando ha affrontato la curva per via Lazzaretto, forse a velocità eccessiva. Il procuratore di Milano Marcello Viola è sul luogo, così come il sindaco Beppe Sala. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Milano, tram deraglia e investe alcune persone: un morto e 25 feriti Leggi anche: Milano, tram deraglia e investe alcune persone: un morto e 39 feriti La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Deraglia tram a Milano, c'è una vittima; Scioperi di marzo: quali sono le date e cosa c’è da sapere; Deraglia treno merci, bloccata linea Verona-Bologna: convogli con oltre 200 minuti di ritardo; Il messaggio dei tifosi laziali a Forza Italia: Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto. Tram deraglia a Milano, un morto e 39 feriti (uno in codice rosso). «Persone incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilgazzettino.it Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzoPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Situazione ... automoto.it +++Tram deragliato a Milano: i testimoni sotto choc+++ "Viaggiava velocissimo", ecco le loro parole - facebook.com facebook Tram deragliato a Milano, i testimoni: «Ho pensato al terremoto, ho sentito qualcosa sotto» x.com