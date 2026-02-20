VIDEO | Crolla muro a Castelletto le immagini dei soccorsi
Venerdì 20 febbraio, un muro in città è improvvisamente crollato a Castelletto, provocando il caos tra i passanti e i residenti. Le immagini mostrano i soccorritori che si muovono rapidamente tra le macerie, cercando di individuare eventuali feriti. Il cedimento si è verificato in via principale, creando scompiglio e interrompendo temporaneamente il traffico. La causa del crollo resta ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini delle forze dell’ordine.
Nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio è crollato un altro muro in città, questa volta a Castelletto.
