VIDEO | Crolla muro a Castelletto le immagini dei soccorsi | dalle unità cinofile ai mezzi speciali

Venerdì 20 febbraio, a Castelletto, un muro si è improvvisamente sgretolato, causando preoccupazione tra i residenti. Le immagini mostrano i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso, con cani delle unità cinofile che scandagliano le macerie. Alcune case vicine sono state evacuate per sicurezza, mentre i mezzi speciali rimuovono i detriti. La situazione rimane sotto controllo mentre proseguono le verifiche sulla stabilità delle strutture circostanti.
Nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio è crollato un altro muro in città, questa volta a Castelletto.Nel video l'intervento dei vigili del fuoco, le ricerche dell'unità cinofila e le operazioni di rimozione delle macerie del nucleo mezzi speciali.Qui l'articolo completo. .🔗 Leggi su Genovatoday.it
