Tram deraglia a Milano un morto e 39 feriti Video dell' incidente

A Milano, un tram è deragliato nella zona di porta Venezia causando un decesso e numerosi feriti. La vittima è un uomo di 60 anni. Tra i feriti, uno si trova in condizioni critiche, sei sono in condizioni di media gravità e trenta due hanno ferite lievi. L'incidente ha provocato un intervento immediato delle forze di soccorso.

AGI - Un uomo è morto in seguito al deragliamento di un tram nella zona di porta Venezia a Milano. Oltre alla vittima, un italiano di 60 anni, ci sono anche un ferito è in codice rosso, sei in codice giallo e trentadue sono i codici verdi. Un passeggero era rimasto incastrato sotto al tram in viale Vittorio Veneto dove il mezzo è deragliato finendo contro la vetrina di un negozio per cause in corso di accertamento. Secondo quanto riferito da Areu Lombardia, sul posto ci sono 3 automediche, 1 auto infermieristica, 10 ambulanze e 2 mezzi di coordinamento maxiemergenze. "Stamattina intorno alle otto c'erano otto tram in fila sui binari dove è deragliato il tram". 🔗 Leggi su Agi.it

Milano, tram deraglia e investe passanti: un morto e 39 feriti

