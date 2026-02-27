Tram deraglia a Milano due morti e 38 feriti Video dell' incidente

A Milano, un tram è uscito dai binari vicino a porta Venezia causando la morte di due persone e il ferimento di altre 38. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. L’incidente ha coinvolto un numero significativo di feriti, alcuni in condizioni gravi. Le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire le cause dell’accaduto.

AGI - Due uomini sono morti in seguito al deragliamento di un tram nella zona di porta Venezia a Milano. Oltre alla vittime, di cui una era un italiano di 60 anni, ci sono anche sei feriti in codice giallo e trentadue sono i codici verdi. Il mezzo, ripreso da una dash cam cmentre quasi si ribalta in curva per la velocità, è deragliato finendo contro la vetrina di un ristorante giapponese, un locale che aveva aperto da poco tempo. Secondo quanto riferito da Areu Lombardia, sul posto ci sono 3 automediche, 1 auto infermieristica, 10 ambulanze e 2 mezzi di coordinamento maxiemergenze. "Stamattina intorno alle otto c'erano otto tram in fila sui binari dove è deragliato il tram". 🔗 Leggi su Agi.it

