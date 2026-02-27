Tram deraglia in viale Vittorio Veneto a Milano e finisce contro una vetrina

Un tram è deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano e si è schiantato contro una vetrina di un negozio. Un passeggero è rimasto incastrato sotto il mezzo e sono in corso verifiche sulle cause dell’incidente. La scena si è svolta senza feriti gravi, ma l’intervento dei soccorritori ha richiesto un certo tempo. La polizia sta raccogliendo testimonianze e accertando le dinamiche dell’accaduto.

AGI - Un passeggero è rimasto incastrato sotto al tram in viale Vittorio Veneto dove il mezzo è deragliato finendo contro la vetrina di un negozio per cause in corso di accertamento. I vigili del Fuoco stanno lavorando per estrarre il passeggero. Alcuni feriti sono stati medicati sul posto.