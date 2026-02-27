Milano tram deraglia e investe alcune persone | un morto e 39 feriti

A Milano, un tram è uscito dai binari e ha investito diverse persone, causando un morto e 39 feriti. Il veicolo è finito contro un edificio dopo aver deragliato. Le autorità stanno predisponendo l'apertura di un fascicolo per approfondire l'accaduto. Le operazioni di soccorso sono in corso e i dettagli sull'incidente vengono ancora chiariti.

C'è una vittima per il deragliamento del tram numero 9 avvenuto a Milano. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzo deragliato intorno alle 16 mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia., Oltre alla vittima sono almeno 39 le persone rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni: per la maggior parte si tratta di passeggeri che erano a bordo del mezzo uscito dai binari e finito contro un negozio. Al momento del deragliamento, il tram era pieno di persone che, per l'impatto, sono cadute per terra. La vittima, invece, è stata recuperata sotto il tram deragliato ed era quindi con tutta probabilità un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

