A Milano un tram è deragliato investendo alcuni passanti, provocando un morto e 39 feriti. Tra i feriti, uno si trova in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto nel centro della città, causando scompiglio tra i presenti. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente e sta gestendo la situazione sul luogo. Nessun dettaglio ufficiale è stato ancora comunicato sulle circostanze dell'accaduto.

Il bilancio, non ancora definitivo, parla di una vittima, un uomo, e 39 feriti, di cui uno in gravi condizioni. I feriti soccorsi sarebbero per la maggior parte passeggeri che erano a bordo del mezzo – un veicolo entrato in servizio da poche settimane – uscito dai binari e finito contro un negozio. Al momento del deragliamento, il tram era pieno di persone che, per l’impatto, sono cadute per terra. La vittima, invece, è stata recuperata sotto il mezzo deragliato ed era quindi con tutta probabilità un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto. Il bilancio, ancora provvisorio, è stato reso noto dai vigili del fuoco, che stanno operando sul posto con cinque mezzi e 25 uomini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, tram deraglia e investe passanti: un morto e 39 feriti

Milano, tram deraglia e investe alcuni passanti: un morto e 39 feritiUn tram, il numero 9, è deragliato a Milano intorno alle 16 mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia.

Leggi anche: Milano, tram deraglia e investe alcune persone: un morto e 39 feriti

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo, le immagini; Deraglia tram a Milano, c'è una vittima; Tassa di soggiorno a Pavia, in quattro mesi il Comune incassa 90mila euro.

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: un morto e 39 feriti, uno graveUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

Tram deraglia a Milano, un morto e 39 feriti (uno in codice rosso). «Persone incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilgazzettino.it

Tram deraglia e finisce contro un palazzo a Milano, diversi feriti - facebook.com facebook

Incidente Tram Milano x.com