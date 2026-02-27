tram deraglia a milano e finisce contro un edificio un morto e 25 feriti persone incastrate sotto al mezzo

Un tram della linea 9 a Milano è uscito dai binari e si è schiantato contro un edificio, causando un morto e 25 feriti. Sul luogo dell’incidente sono state trovate persone incastrate sotto il veicolo, mentre i soccorritori sono al lavoro per estrarle e prestare assistenza. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. E' accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. A seguito dell'incidente una persona è morta e almeno 25 sono rimaste ferite. I soccorsi Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

