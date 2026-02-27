Tram deraglia a Milano | un morto e 20 feriti

Un tram della linea 9 a Milano è uscito dai binari poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto, tra piazza Repubblica e Porta Venezia. Nell'incidente, si è registrato un morto e venti feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l'accaduto.

