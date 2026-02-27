Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo | un morto e 39 feriti

Un tram della linea 9, diretto a Porta Genova, è uscito dai binari in via Vittorio Veneto a Milano poco prima delle 16. Il veicolo si è schiantato contro un edificio, causando un morto e 39 feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di sicurezza.

