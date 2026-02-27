Deraglia tram a Milano e investe alcune persone | due morti e 39 feriti uno grave Un testimone | Andava ad altissima velocità Ipotesi malore del conducente

Un tram della linea 9 a Milano è uscito dai binari, finendo contro un edificio e investendo alcune persone. Due vittime sono state confermate, mentre 39 persone sono rimaste ferite, di cui uno in condizioni gravi. Un testimone ha riferito che il mezzo viaggiava a velocità elevata. Si ipotizza che il conducente possa aver avuto un malore.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Dalle prime ricostruzioni il mezzo andava ad altissima velocità. È di due morti - un è un sessantenne italiano e un uomo senza fissa dimora -, due feriti gravi e 38 feriti di cui 6 gialli 32 in codice verde, il primo bilancio dell'incidente avvenuto alle 16.12 a Milano per il deragliamento del tram 9 in viale Vittorio Veneto. Il tram era diretto a Porta Genova: i vigili del fuoco stanno completando le attività di estricazione e bonifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

