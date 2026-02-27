Tram deraglia a Milano terribile bilancio | Aumentano le vittime Momenti drammatici

Un tram si è improvvisamente deragliato a Milano, provocando un incidente grave. Le autorità riferiscono che ci sono vittime tra i feriti e i soccorsi sono stati immediatamente attivati. Testimoni raccontano di aver sentito un forte rumore seguito da urla e persone che correvano nel panico, mentre le telecamere hanno ripreso i momenti di confusione subito dopo l’incidente.

È stato un attimo: quel rumore secco, poi le urla, la gente che corre, i telefoni che iniziano a riprendere. Un pomeriggio come tanti nel cuore di Milano si è trasformato in una scena da incubo, con i soccorsi che hanno invaso la strada e i passanti rimasti immobili, increduli. In viale Vittorio Veneto, a due passi dai Bastioni di Porta Venezia, qualcosa si è spezzato nella normalità. E quando un mezzo pubblico perde la sua traiettoria in una delle zone più trafficate della città, la paura diventa contagiosa: si allarga in un secondo, come un’onda. La scena choc in viale Vittorio Veneto. Il tram ha deragliato e ha finito la sua corsa contro un palazzo: l’impatto è stato violento, tanto da deformare parte del convoglio e lasciare segni evidenti anche sulla facciata dell’edificio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Milano, tram deraglia e investe alcuni passanti: due vittime e 38 feritiUn tram della linea 9 che da Porta Genova arriva fino a Stazione Centrale, è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì in viale Vittorio...

Leggi anche: Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo. Le prime immagini dell'incidente

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo, le immagini; Deraglia, invade a forte velocità i binari della corsia opposta e si schianta contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto. È la sequenza ripresa dalla telecamera di un’auto che nel pomeriggio stava percorrendo viale Vittorio Veneto da Porta Venezia verso pi; Deraglia tram a Milano, c'è una vittima.

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: 2 morti e 39 feritiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

Tram deraglia a Milano, è un disastro: Impatto devastante. Due morti e 38 feritiTragedia a Milano. Un tram della linea 9 è deragliato oggi pomeriggio 27 febbraio. Il bilancio è di due morti, un uomo ... iltempo.it

+++Tram deragliato a Milano: sono due i morti+++ - facebook.com facebook

Un tram della linea 9 è deragliato oggi a Milano. Il bilancio è di due morti, un uomo italiano di 60 anni residente a Rozzano e un giovane straniero, e 38 feriti. Sei sono i codici gialli e 32 le persone ferite in modo lieve. "Una tragedia: due morti, uno era un pass x.com