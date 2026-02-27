Milano tram deraglia e investe alcuni passanti | due vittime e 38 feriti

A Milano, un tram è uscito dai binari e ha investito alcuni passanti, provocando due morti e 38 feriti. Il mezzo ha poi urtato un edificio, causando ulteriori danni. La polizia sta procedendo con le verifiche e si attende l'apertura di un fascicolo per accertare le cause dell'incidente. La scena si è svolta nel centro della città, coinvolgendo diverse persone presenti sul posto.

Un tram della linea 9 che da Porta Genova arriva fino a Stazione Centrale, è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì in viale Vittorio Veneto, mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il bilancio purtroppo è salito negli ultimi minuti e parla di due morti e 38 feriti. Una delle vittime è un uomo italiano di 60 anni residente a Rozzano, in provincia di Milano. Ancora da stabilire le cause dell'incidente., Il mezzo è un veicolo entrato in servizio da poche settimane. La maggior parte dei feriti dovrebbero essere i passeggeri a bordo del mezzo uscito dai binari e finito contro un negozio. Al momento del deragliamento, il tram era infatti pieno di persone che, per l'impatto, sono cadute per terra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Milano, tram deraglia e investe alcuni passanti: un morto e 39 feritiUn tram, il numero 9, è deragliato a Milano intorno alle 16 mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia.

Milano, tram deraglia e investe passanti: un morto e 39 feritiIl bilancio, non ancora definitivo, parla di una vittima, un uomo, e 39 feriti, di cui uno in gravi condizioni.

