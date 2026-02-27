Un tram della linea 9 a Milano è deragliato in viale Vittorio Veneto, nella zona di Porta Venezia, e si è schiantato contro un palazzo. Le prime immagini mostrano il veicolo fuori dai binari e parzialmente danneggiato, con i soccorsi sul posto per verificare eventuali feriti o danni alle strutture vicine. L’incidente ha causato disagi alla circolazione nella zona.

Home > Cronaca > Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo. Le prime immagini dell'incidente Un tram della linea 9 è deragliato in viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo. Dalle prime indicazioni il mezzo dopo essersi sganciato dalla linea ferrata per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi sulla vetrina di un negozio. Una persona avrebbe perso la vita mentre una decina di feriti sono già stati soccorsi dal personale sanitario. Cinque i mezzi inviati dalla sede centrale di via Messina sul posto per un totale di 25 uomini. Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo. Le prime immagini dell'incidente

Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo: feriti alcuni passeggeriUn tram della linea 9 è deragliato in via Vittorio Veneto a Milano (zona Porta Genova) intorno alle 16 di venerdì 27 febbraio.

Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: ci sono feritiUn tram della linea 9 è deragliato poco fa in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Deraglia tram a Milano, c'è una vittima; Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone; Scioperi di marzo: quali sono le date e cosa c’è da sapere; Deraglia treno merci, bloccata linea Verona-Bologna: convogli con oltre 200 minuti di ritardo.

Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzoPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Situazione ... automoto.it

Tram deraglia a Milano e finisce contro un edificio, investite alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilgazzettino.it

Milano, deraglia tram della linea 9: una decina i feriti soccorsi, alcuni sono gravi. - facebook.com facebook

Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone, incastrate sotto il mezzo #ANSA x.com