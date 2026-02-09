Food delivery sotto inchiesta | indagata Foodinho per presunto caporalato e sfruttamento rider a Milano

La Procura di Milano ha messo sotto inchiesta Foodinho, la società di food delivery collegata a Glovo, con l’accusa di sfruttamento dei rider. Le autorità hanno avviato un controllo giudiziario urgente dopo aver rilevato condizioni di lavoro dure e potenzialmente illegali per circa 40 dipendenti. La situazione si sta facendo sempre più tesa, con i rider che chiedono risposte e giustizia.

La Procura di Milano ha disposto un controllo giudiziario urgente sulla Foodinho Srl, società italiana di Glovo, a seguito di indagini che hanno evidenziato presunte condizioni di sfruttamento dei suoi circa 40.000 rider, di cui circa 2.000 operano nella sola città di Milano. L’accusa principale è di caporalato, con l’amministratore unico Pierre Miquel Oscar tra gli indagati, per presunte retribuzioni che in molti casi sarebbero inferiori alla soglia di povertà e ai minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi nazionali. L’intervento della magistratura milanese segna un punto di svolta nella battaglia contro le condizioni di lavoro precarie nel settore del food delivery, un comparto in rapida espansione che però nasconde spesso realtà di sfruttamento e marginalizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Foodinho Milano Glovo-Foodinho sotto controllo giudiziario, la procura di Milano: “Rider con stipendi da caporalato” La procura di Milano ha messo sotto controllo Foodinho, la società di consegne di Glovo. Glovo-Foodinho sotto controllo giudiziario: rider con stipendi da caporalato Le forze dell’ordine hanno messo sotto controllo Foodinho, la società di consegne del gruppo Glovo, in un’operazione che coinvolge anche il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Foodinho Milano Argomenti discussi: Per i rider del food delivery 10 ore di lavoro al giorno con 2 euro a consegna; La condizione dei lavoratori e delle lavoratrici del food delivery - Pressenza; Nidil-Cgil: la NON vita dei rider. Dieci ore di lavoro per 2-4 euro a consegna. La trappola del food delivery: per i rider 10 ore di lavoro al giorno con 2 euro a consegnaL’inchiesta nazionale sulla condizione di lavoro nel food delivery è stata lanciata da Nidil Cgil. Non esistono indennità aggiuntive automatiche per il tempo di viaggio, per le attese o per le spese s ... msn.com Rider, anatomia dei nuovi schiavi del food delivery: la comodità di molti costruita sulla precarietà di pochi facebook Per i rider del food delivery 10 ore di lavoro al giorno con 2 euro a consegna ilsole24ore.com/art/la-trappol… x.com

