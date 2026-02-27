Tram deraglia a Milano investe alcune persone e finisce contro un edificio | almeno 3 feriti Altissima velocità poi lo schianto

Un tram della linea 9 si è scontrato con un edificio in viale Vittorio Veneto a Milano poco dopo le 16, deragliando e investendo alcune persone. Secondo le fonti, l’incidente è avvenuto a causa di un’elevata velocità. Sul luogo sono intervenute le ambulanze e le forze dell’ordine, che hanno soccorso almeno tre feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Milano, tram della linea 9 deraglia e investe alcune persone poi finisce contro un edificioMilano, 27 febbraio 2026 – Una scena drammatica, questo pomeriggio a Milano, con un intervento ancora in corso.

