Milano tram deraglia e finisce contro un edificio investendo alcune persone | ci sono  feriti È arrivato velocissimo poi lo schianto

Un tram della linea 9 è deragliato poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto a Milano, finendo contro un edificio. Durante l’incidente, alcune persone sono state investite e sono state assistite dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare soccorso ai feriti. Il tram si è fermato dopo l’impatto e la zona è stata messa in sicurezza.

Un tram è deragliato a Milano, finendo a grande velocità contro un palazzo. Il tram - il numero 9, diretto alla stazione ferroviaria di Porta Genova - è uscito dai binari intorno alle 16 di oggi, venerdì, mentre si trovava in viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia. Con ogni probabilità, la causa è legata all'alta velocità. Almeno tre persone sono rimaste ferite, e sono state portate via in ambulanza. Le loro condizioni non sono al momento note Secondo alcune fonti, ci sarebbero persone incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

