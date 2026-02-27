Milano tram deraglia e finisce contro un edificio investendo alcune persone | ci sono  feriti È arrivato velocissimo poi lo schianto

Un tram della linea 9 è deragliato poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto a Milano, finendo contro un edificio. Durante l’incidente, alcune persone sono state investite e sono state assistite dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare soccorso ai feriti. Il tram si è fermato dopo l’impatto e la zona è stata messa in sicurezza.

Un tram è deragliato a Milano, finendo a grande velocità contro un palazzo. Il tram - il numero 9, diretto alla stazione ferroviaria di Porta Genova - è uscito dai binari intorno alle 16 di oggi, venerdì, mentre si trovava in viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia.  Con ogni probabilità, la causa è legata all'alta velocità.  Almeno tre persone sono rimaste ferite, e sono state portate via in ambulanza. Le loro condizioni non sono al momento note  Secondo alcune fonti, ci sarebbero persone incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Milano, tram della linea 9 deraglia e investe alcune persone poi finisce contro un edificioMilano, 27 febbraio 2026 – Una scena drammatica, questo pomeriggio a Milano, con un intervento ancora in corso.

Tram deraglia a Milano e finisce contro un edificio, investite alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al...

