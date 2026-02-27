tram deraglia a milano ci sono dei feriti

Un tram numero 9 è uscito dai binari a Milano, finendo contro un edificio e investendo alcune persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso i feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa mentre le operazioni di messa in sicurezza sono in corso. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Il tram numero 9 è deragliato a Milano finendo contro un palazzo investendo delle persone che sono rimaste ferite. Si parla di almeno 8 persone ferite, delle quali alcuni in gravi condizioni. L'incidente si è verificato all'angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. C'è una vittima per il deragliamento del tram. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzo. Il bilancio dell’incidente è ancora provvisorio. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre ancora una persona rimasta incastrata. Cinque i mezzi inviati sul posto dalla sede centrale dei vigili del fuoco, per un totale di 25 uomini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

