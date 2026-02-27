Milano tram deraglia e investe alcune persone | soccorsi sul posto

Un tram che stava percorrendo viale Vittorio Veneto a Milano è deragliato, causando l’investimento di alcune persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare assistenza. La circolazione dei mezzi pubblici è momentaneamente rallentata mentre vengono effettuate le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. E' accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto. Il tram stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia., Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

