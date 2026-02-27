Milano tram deraglia e finisce contro un palazzo | un morto e 38 feriti

A Milano, un tram della linea 9, uno dei modelli più recenti, è deragliato e si è schiantato contro un edificio, coinvolgendo persone che si trovavano nelle vicinanze. L'incidente ha causato un morto e 38 feriti, alcuni dei quali sono rimasti intrappolati sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per soccorrere i coinvolti e mettere in sicurezza l'area.

Un gravissimo incidente a Milano, dove un tram della linea 9 - uno dei nuovi modelli appena lanciati dal Comune - è deragliato finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio, un negozio, e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che stando a quanto si è appreso alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e se il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: un morto e 38 feriti Leggi anche: Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo: un morto e almeno 25 feriti, alcuni sono gravi. «Arrivava ad altissima velocità» Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo: feriti alcuni passeggeriUn tram della linea 9 è deragliato in via Vittorio Veneto a Milano (zona Porta Genova) intorno alle 16 di venerdì 27 febbraio. Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Temi più discussi: Deraglia tram a Milano, c'è una vittima; Scioperi di marzo: quali sono le date e cosa c’è da sapere; Deraglia treno merci, bloccata linea Verona-Bologna: convogli con oltre 200 minuti di ritardo; Il messaggio dei tifosi laziali a Forza Italia: Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto. Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzoPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Situazione ... automoto.it Tram deraglia a Milano e travolge alcuni passantiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone incastrate sotto il mezzo. rainews.it +++Tram deragliato a Milano: i testimoni sotto choc+++ "Viaggiava velocissimo", ecco le loro parole - facebook.com facebook Tram deragliato a Milano, i testimoni: «Ho pensato al terremoto, ho sentito qualcosa sotto» x.com