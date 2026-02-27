Deraglia tram a Milano e finisce contro un edificio | Persone incastrate sotto il mezzo

Un tram a Milano è uscito dai binari e si è schiantato contro un edificio, coinvolgendo alcune persone che sono rimaste intrappolate sotto il mezzo. L’incidente ha causato un’interruzione del traffico e richiesto l’intervento dei soccorsi. La scena si è svolta nel centro della città, dove sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e le ambulanze.

Un tram è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram, della linea 9, che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze. Non è chiaro se le persone coinvolte stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle.