Un tram a Milano nella zona di porta Venezia è deragliato e si è schiantato contro una vetrina. Nell'incidente un uomo ha perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito in codice rosso. Sei persone sono state portate in ospedale in codice giallo, mentre altre trentadue sono state assistite in codice verde. La strada è stata chiusa per le operazioni di soccorso e rilievi.

AGI - Un uomo è morto in seguito al deragliamento di un tram nella zona di porta Venezia a Milano. Oltre alla vittima, un ferito è in codice rosso, sei in codice giallo e trentadue sono i codici verdi. Un passeggero era rimasto incastrato sotto al tram in viale Vittorio Veneto dove il mezzo è deragliato finendo contro la vetrina di un negozio per cause in corso di accertamento. Alcuni feriti sono stati medicati sul posto. . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tram deraglia a Milano e finisce contro una vetrina, un morto e oltre 30 feriti

Tram deragliato a Milano, i testimoni: «Ho pensato al terremoto, ho sentito qualcosa sotto» x.com