tram deraglia a milano e finisce contro una vetrina un morto e oltre 30 feriti video del

AGI - Un uomo è morto in seguito al deragliamento di un tram nella zona di porta Venezia a Milano. Oltre alla vittima, un italiano di 60 anni, ci sono anche un ferito è in codice rosso, sei in codice giallo e trentadue sono i codici verdi. Un passeggero era rimasto incastrato sotto al tram in viale Vittorio Veneto dove il mezzo è deragliato finendo contro la vetrina di un negozio per cause in corso di accertamento. Secondo quanto riferito da Areu Lombardia, sul posto ci sono 3 automediche, 1 auto infermieristica, 10 ambulanze e 2 mezzi di coordinamento maxiemergenze. "Stamattina intorno alle otto c'erano otto tram in fila sui binari dove è deragliato il tram". 🔗 Leggi su Agi.it

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: un morto e 39 feriti, uno graveUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

