Milano tram linea 9 deraglia e finisce contro un palazzo a Porta Venezia 1 morto e 40 feriti 2 gravi - VIDEO

Un tram della linea 9 di Milano è uscito dai binari e si è schiantato contro un edificio in viale Vittorio Veneto, a Porta Venezia. L’incidente ha causato un morto e quaranta feriti, di cui due in modo grave. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale sanitario. La polizia sta verificando le cause dell’incidente e i dettagli della vicenda.

Tram Atm della linea 9 deraglia in viale Vittorio Veneto a Milano e si schianta contro un ristorante: almeno tre feriti gravi e diversi passeggeri soccorsi dai sanitari Alle 16 di oggi, venerdì 27 febbraio, un tram della linea 9 è deragliato all'incrocio fra viale Vittorio Veneto e via Lazzar. Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo: un morto e almeno 25 feriti, alcuni sono gravi. «Arrivava ad altissima velocità» "Sembrava un terremoto". Tram deraglia e finisce contro un palazzo a Milano, diversi feriti gravi: una vittimaIl tram numero 9 è deragliato a Milano finendo contro un palazzo e investendo diverse persone. Tram deraglia a Milano e travolge alcuni passantiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone incastrate sotto il mezzo. Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: passanti incastrati sotto il mezzoPaura a Milano nel tardo pomeriggio: il tram della linea 9 deraglia in pieno centro e si schianta contro un edificio, investendo i passanti. C'è chi racconta: «Ho visto la morte in faccia». Un tram della linea 9 è deragliato poco fa in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo, in particolare sulla vetrina di un negozio. Si segnalano al momento almeno una decina di feriti già soccorsi dal personale sanitario.