Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo | un morto e 25 feriti alcuni gravi Ero seduto e ho pensato al terremoto

Un tram della linea 9 a Milano si è scontrato contro un palazzo dopo aver deragliato poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto. Nell’incidente è morto una persona e altre 25 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Sul luogo sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso e le autorità stanno raccogliendo le prime testimonianze. Un testimone ha riferito di aver pensato a un terremoto mentre era seduto.

È arrivato velocissimo, si è capito subito che qualcosa non andava. Un tram della linea 9, di ultima generazione, stava percorrendo viale Vittorio Veneto a Milano, proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso piazza Oberdan e deragliando si è schiantato contro un palazzo: un morto e 40 feriti. Sul posto tante ambulanze, il sindaco Sala e il procuratore Viola. Erano circa le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio. Arrivato all’incrocio con via Lazzaretto, dove uno scambio consente anche una deviazione a sinistra delle rotaie, il mezzo (teoricamente destinato ad andare dritto) ha invece imboccato la svolta. Ma, appunto, era troppo veloce. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

