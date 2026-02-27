tram deraglia a milano e finisce contro un edificio investite alcune persone sono incastrate sotto al mezzo

Un tram della linea 9 a Milano è uscito dai binari, finendo contro un edificio e coinvolgendo alcune persone. Alcune di queste sono rimaste incastrate sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori. La polizia sta gestendo la situazione mentre vengono accertate le condizioni di coloro che sono rimasti coinvolti. La circolazione dei mezzi pubblici ha subito interruzioni nella zona.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. E' accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. I soccorsi Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. Il tram è uscito dai binari ed è finito contro un edificio.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

