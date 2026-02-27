milano tram deraglia due morti e circa 40 feriti

A Milano, in via Vittorio Veneto, un tram ha perso il controllo ed è finito contro un palazzo. L’incidente ha provocato due decessi e circa 40 persone ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

A Milano, in via Vittorio Veneto un tram perde il controllo e si schianta contro un palazzo causando sue morti e 39 feriti. Un automobilista ha girato un video che mostra quanto è avvenuto. Nel filmato è chiaramente visibile il mezzo mentre esce dal binario e si scontra a tutta velocità contro l’edificio. Il tram in questione è il numero 9. E’ uscito dai binari nel pomeriggio di oggi intorno alle 16 mentre si trovava in viale Vittorio Veneto. Il bilancio, a quanto leggiamo da “Il Corriere della Sera Milano” é di una persona morta, una quarantina i feriti, alcuni dei quali gravi. Sul posto è giunto il sindaco Sala. Il tram é arrivato velocissimo, si è capito subito che qualcosa non andava. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

