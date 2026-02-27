Tram deraglia a Milano due morti e 37 feriti Non escluso malore del conducente I pm | Impatto devastante

Un tram della linea 9 a Milano è uscito dai binari e si è schiantato contro un edificio, investendo alcune persone rimaste intrappolate sotto il veicolo. L'incidente ha causato due vittime e 37 feriti, alcuni dei quali sono stati soccorsi con urgenza. I pubblici ministeri stanno valutando se un malore del conducente possa aver contribuito al deragliamento.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. E' accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. A seguito dell'incidente due persone sono morte (un uomo italiano di sessant’anni residente a Rozzano) e almeno 39 sono rimaste ferite. I soccorsi Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

