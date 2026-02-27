Un tram della linea 9 si è deragliato questa mattina in piazza Vittorio Veneto, a Milano, e ha terminato la corsa contro un palazzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre diverse persone sono rimaste ferite. L’incidente ha causato disagi al traffico nel quartiere di Porta Venezia. La polizia sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un tram della linea 9 è deragliato poco fa in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo. Dalle prime indicazioni ci sono feriti: sul posto stanno accorrendo con numerosi mezzi i soccorsi di Areu. Ancora non è chiaro cosa abbia causato il deragliamento. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: ci sono feriti

Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo: feriti alcuni passeggeriUn tram della linea 9 è deragliato in via Vittorio Veneto a Milano (zona Porta Genova) intorno alle 16 di venerdì 27 febbraio.

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: ci sono feriti. Un testimone: "Ho visto la morte in faccia"Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone; Scioperi di marzo: quali sono le date e cosa c’è da sapere; Il sole sul casco e Matilde nel cuore. Federico in lacrime e la dedica speciale; Pirati ultraottantenni travolgono due donne e fuggono. Bloccati dai vigili e denunciati.

Tram deraglia tram a Milano e investe alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilmattino.it

Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: investite alcune personeUn tram è deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano nel pomeriggio del 27 febbraio. Il mezzo, che ha terminato la corsa contro un palazzo, ha travolto alcune persone, rimaste incastrate sotto il ... fanpage.it

Conoscete la storia del tram di Milano rimasto nella leggenda Ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook

Abbiamo amato tutti lo spot delle #Olimpiadi sul tram milanese con Valentino e il Presidente #Mattarella. Quel video mi ha ricordato l’inaugurazione della linea della tramvia Stazione smn - Aeroporto a Firenze alla quale partecipò il nostro Presidente che viag x.com