Deraglia tram a Milano e investe alcune persone | ci sono feriti Un testimone | Ho visto la morte in faccia

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. Non è chiaro se stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. Il tram è uscito dai binari ed è finito contro un edificio. Un testimone ha raccontato: "Ho visto la morte in faccia, stavo camminando ed è arrivato il tram e sono salvo per miracolo perché c'erano un portone di quelli tipici milanesi in cui mi sono lanciato a terra dentro". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

