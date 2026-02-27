Tragedia a Milano tram deragliato | c’è una vittima e decine di feriti

Oggi a Milano si è verificato un incidente che ha coinvolto il tram numero 9, deragliato e finito contro un edificio lungo viale Vittorio Veneto. Nell’incidente una persona ha perso la vita e decine sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dell’accaduto.

Tragedia nel pomeriggio di oggi, del 27 febbraio 2026 a Milano, dove il tram numero 9 è deragliato finendo contro un edificio lungo viale Vittorio Veneto. Il bilancio è pesante: una persona ha perso la vita e almeno 25 sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo non ancora identificato, travolto dal convoglio dopo l’uscita dai binari. Il suo corpo è stato recuperato sotto il mezzo, circostanza che fa pensare si trattasse di un passante che stava camminando nella zona al momento dell’impatto. L’incidente si è verificato poco dopo le 16, mentre il tram percorreva il tratto da piazza Repubblica verso Porta Venezia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

