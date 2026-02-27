Deraglia tram a Milano c’è una vittima e almeno 25 feriti

Oggi a Milano, nel pomeriggio, il tram numero 9 è deragliato causando un incidente. Sul luogo sono state soccorse almeno 25 persone, tra feriti e accompagnati per valutazioni mediche. Una persona ha perso la vita nell’incidente, mentre altre sono state trasportate in ospedale. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per gestire la situazione.

C’è una vittima per il deragliamento del tram numero 9 avvenuto nel pomeriggio di oggi 27 febbraio a Milano. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzi. Il bilancio dell’incidente è ancora provvisorio. Il tram ha finito la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investito delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

