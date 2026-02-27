Traffico Roma del 27-02-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 27 febbraio 2026 si sono registrate code sulla via Pontina, all’altezza di Tor de’ Cenci, in direzione Roma centro. Un incidente ha coinvolto veicoli nella zona, causando rallentamenti e congestioni nel traffico cittadino. La situazione ha reso difficile il flusso di auto sulla strada principale, con traffico che si è accumulato nelle aree circostanti.

Luceverde Roma incidente con code sulla via Pontina altezza Tor de' Cenci verso Roma centro altro incidente con disagi al traffico sulla Tiburtina nei pressi di via Sant'Alessandro intenso il traffico come sempre in queste ore sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 in esterna dalla Roma Fiumicino allo svincolo per la Roma L'Aquila pile sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni in direzione Stadio Olimpico tra Tiburtina e Nomentana a partire dalle 21 di questa sera e fino alla stessa ora di domani...