Traffico Roma del 18-02-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 18 febbraio 2026 alle 18:30 si intensifica a causa di un incidente in via di Boccea, all’altezza di via Vernante. La collisione blocca parte della carreggiata, causando lunghe code. Sul Raccordo Anulare si formano ingorghi tra via Nomentana e lo svincolo A24, mentre sulla Cassia Veientana e la Salaria il traffico è molto rallentato. Anche la tangenziale est presenta rallentamenti tra Corso di Francia e la Salaria, con code che si estendono fino allo stadio Olimpico. La viabilità subisce modifiche tra via Boccea e via della Storta.

Luceverde Roma su via di Boccea difficoltà di transito per incidente altezza via Vernante intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti la Cassia Veientana e la Salaria e poi proseguendo tra Nomentana e svincolo A24 stessa situazione sulla carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Appia trafficata in queste ore anche la tangenziale est e code a tratti da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni in direzione Stadio Olimpico tra svincolo A24 e la Tiburtina file a tratti anche sul percorso Urbano della A24 da via Fiorentini alla tangenziale est Systems fila sulla Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino a via di Malafede per lavori al ponte di via della Storta tra le 21 di questa sera alle 5 di domattina modifiche alla viabilità su via Boccea via di Casal Selce e via della Storta deviate anche le linee bus di zona