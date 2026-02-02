Il traffico a Roma questa sera resta molto intenso. Le strade principali sono congestionate in più punti: il raccordo anulare sulla carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria, e poi tra Nomentana e lo svincolo A24. Anche la tangenziale est, da Corso di Francia fino a San Giovanni, registra lunghe code, soprattutto in direzione Stadio Olimpico. La chiusura di via dei Fori Imperiali, causata dalla caduta di un pino, provoca ulteriori disagi tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia. Intanto, via Ardeatina è

Luceverde Roma trafficato in queste ore il raccordo anulare fila in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 se sta situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina si sta in coda sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni e direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina Nomentana da ieri al centro dopo la caduta di un pino via dei Fori Imperiali è chiusa al traffico tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia Sono in corso alcuni interventi per verificare la stabilità degli alberi per le conseguenze di uno smottamento la via Ardeatina ancora chiusa nelle due direzioni tra via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella la stessa Ardeatina in transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili disagi alla circolazione ma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-02-2026 ore 18:30

Traffico intenso questa mattina a Roma.

Lunedì mattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato.

