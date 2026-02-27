Traffico Roma del 27-02-2026 ore 11 | 30

Alle ore 11:30 del 27 febbraio 2026, il servizio di infomobilità di Roma, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, segnala situazioni di traffico in varie zone della città. La comunicazione viene diffusa per informare i cittadini sulle condizioni attuali della viabilità e su eventuali disagi lungo le principali arterie stradali di Roma.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è in programma domani pomeriggio in città con possibili modifiche per la viabilità e per il trasporto pubblico e la prima corteo partirà alle 14 da Piazza della Repubblica per arrivare in Piazza di Porta San Giovanni Santo per le squillino sono attese circa diecimila persone possibili chiusure al traffico deviazioni per 30 linee tra bus e tram e la II corteo invece partirà alle 14:30 da Largo delle Sette Chiese alla Garbatella per arrivare in via Ostiense in questo caso saranno possibili deviazioni o limitazioni per 9 linee di bus l'ultimo si svolgerà invece a partire dalle 17 in zona Cinecittà con la partenza e ritorno in Piazza San Giovanni Bosco in questo caso saranno possibili brevi Stop per la linea 500 58 dettagli e aggiornamenti su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

