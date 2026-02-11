Traffico Roma del 11-02-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 di questa mattina, il traffico a Roma si presenta molto congestionato in diverse zone. Sul Raccordo Anulare, tra lo svincolo per la Flaminia e quello per l’Appia, si registrano code e rallentamenti in direzione sud. La tangenziale est, tra l’uscita per la 24 e via Salaria, è molto trafficata e si muove a passo d’uomo. Anche lungo il Lungotevere in centro ci sono rallentamenti tra ponte Palatino e ponte Vittorio Emanuele. La situazione si complica anche sulla Roma Fiumicino,

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare tratto Appia Aurelia code tra lo svincolo per la Flaminia e lo svincolo per il raccordo anulare in direzione Appia traffico rallentato poi sulla tangenziale est tra l'uscita per la 24 e via Salaria in direzione di Piazzale degli Eroi rallentamenti sulla Lungotevere in centro in direzione di ponte Flaminio tra ponte Palatino e Ponte Vittorio Emanuele Code poi sono segnalate sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e viale Newton in direzione Laurentina traffico rallentato infine anche sulla Pontina tra Mostacciano e la Colombo in direzione Eur

