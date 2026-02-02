Questa mattina a Roma si sono verificati diversi disagi sulla viabilità. Un incidente tra lo svincolo di Viale Palmiro Togliatti e via Fiorentini ha causato rallentamenti sulla A24, mentre sulla Cassia e la Flaminia il traffico procede a passo d’uomo in direzione centro. In più, via dei Fori Imperiali è stata chiusa tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia, per consentire verifiche sugli alberi dopo la caduta di un pino vicino a San Pietro in Carcere. Le linee bus 51, 85, 87 e

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla A24 per un incidente tra lo svincolo di Viale Palmiro Togliatti e via Fiorentini rallentamenti sulla Cassia e la Flaminia da raccordo in direzione centro in via dei Fori Imperiali è scattata questa mattina la chiusura tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia il divieto è in vigore per i veicoli e i pedoni la chiusura si è resa necessaria per le verifiche sulle alberature a seguito della caduta di un pino ieri pomeriggio all'altezza di San Pietro in carcere sono deviate le linee bus e 51 85 87 e 118 in via Prenestina Intanto sono deviate le linee 113 313 e 508 per la chiusura della strada tra via di Tor Sapienza e via di Tor Tre Teste si è resa necessaria per una perdita idrica chiusura temporanea per lavori anche in via di Salone tra via Tiburtina e via Labro https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-02-2026 ore 11:30

Approfondimenti su Roma informobilità

Traffico intenso questa mattina a Roma.

Lunedì mattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma informobilità

Argomenti discussi: Via Prenestina è un lago: tubatura rotta, strada allagata e chiusa. Palazzi senz'acqua; Le strade chiuse a Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Previsioni traffico-meteo weekend 30 gennaio – 1 febbraio 2026; Roma, al Grande Raccordo Anulare la maglia nera del traffico. Viabilità fluida sulle strade residenziali.

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati lunedì 2 febbraio Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità al traffico o Data l'ora ci ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati resta intenso il traffico sulla rete viaria laziale sul raccordo Viterbo Terni rallentamenti di lieve entità tra lo ... romadailynews.it

Roma, cede un pino ai Fori Imperiali, tre feriti lievi: traffico e area messi in sicurezza - facebook.com facebook

Roma, cede un pino ai Fori Imperiali, tre feriti lievi: traffico e area messi in sicurezza x.com