Traffico Roma del 02-02-2026 ore 11 | 30

Questa mattina a Roma si sono verificati diversi disagi sulla viabilità. Un incidente tra lo svincolo di Viale Palmiro Togliatti e via Fiorentini ha causato rallentamenti sulla A24, mentre sulla Cassia e la Flaminia il traffico procede a passo d’uomo in direzione centro. In più, via dei Fori Imperiali è stata chiusa tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia, per consentire verifiche sugli alberi dopo la caduta di un pino vicino a San Pietro in Carcere. Le linee bus 51, 85, 87 e

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla A24 per un incidente tra lo svincolo di Viale Palmiro Togliatti e via Fiorentini rallentamenti sulla Cassia e la Flaminia da raccordo in direzione centro in via dei Fori Imperiali è scattata questa mattina la chiusura tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia il divieto è in vigore per i veicoli e i pedoni la chiusura si è resa necessaria per le verifiche sulle alberature a seguito della caduta di un pino ieri pomeriggio all'altezza di San Pietro in carcere sono deviate le linee bus e 51 85 87 e 118 in via Prenestina Intanto sono deviate le linee 113 313 e 508 per la chiusura della strada tra via di Tor Sapienza e via di Tor Tre Teste si è resa necessaria per una perdita idrica chiusura temporanea per lavori anche in via di Salone tra via Tiburtina e via Labro https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

